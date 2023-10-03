Токаев обсудил вопросы экспорта газа в Китай с главой крупной компании из КНР

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем совета директоров CNPC. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.

Напомним, что Токаев и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян встречались в мае этого года во время государственного визита президента Казахстана в Китай.

По информации на сайте CNPC, компания вошла в нефтегазовый и газовый секторы Казахстана в 1997 году. Между двумя странами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области нефти и газа.

Деятельность China National Petroleum Corporation в Казахстане охватывает многие области, такие как разведка нефти и газа, нефтепереработка, нефтехимия и другие.