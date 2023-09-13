Токаев обсудил поставку редких металлов из Казахстана с главами китайских компаний
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Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главами крупных китайских компаний обсудил вопрос поставки редких металлов из Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.
Глава государства принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.
Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.
Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.
Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".
Добавим, по информации на официальном сайте Kazatomprom, редкие металлы (РМ) и их соединения обладают уникальным комплексом физико-химических свойств и широко применяются в приборостроении, машиностроении, металлургии, атомной энергетики и медицине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036475-tokaev-obsudil-postavku-redkih-metallov-iz-kazahstana-s-glavami-kitayskih-kompaniy/