Токаев обсудил поставку редких металлов из Казахстана с главами китайских компаний

Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главами крупных китайских компаний обсудил вопрос поставки редких металлов из Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Глава государства принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.

Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.

Главы компаний КНР. Фото: t.me/aqorda_resmi

Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.

Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс – Один путь".

Добавим, по информации на официальном сайте Kazatomprom, редкие металлы (РМ) и их соединения обладают уникальным комплексом физико-химических свойств и широко применяются в приборостроении, машиностроении, металлургии, атомной энергетики и медицине.