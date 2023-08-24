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Токаев встретился с генсеком СВМДА

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком СВМДА
Президент на встрече. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи глава государства ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай сообщил президенту о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на 6-м саммите в 2022 году.

Кроме того, была представлена информация о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодежного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации целей и задач СВМДА, а также его инициатив, озвученных на 6-м саммите в Астане.

По информации на официальном сайте СВМДА, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.

Высший орган принятия решений СВМДА – Встреча глав государств или правительств СВМДА (саммит). Саммит созывается каждые четыре года.

Государствами-членами СВМДА являются Казахстан, Кыргызстан, Турция, Россия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Китай и еще 19 стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033865-tokaev-vstretilsya-s-gensekom-svmda/

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