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Токаев поблагодарил Суму Чакрабарти за работу на посту внештатного советника

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Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти
Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сэра Суму Чакрабарти, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана.

В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность главе государстве за оказанное высокое доверие.

Напомним, что в сентябре 2020 года сэр Сума Чакрабарти стал внештатным советником Токаева по вопросам экономического развития. С июля 2012 года по июль 2020 года он занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития.

Позже Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, почему назначил сэра Суму Чакрабарти своим советником и зампредом нового совета по реформам. Отмечалось, что включение Чакрабарти в число членов совета по реформам преследует цель повысить эффективность работы новой структуры.

Подчеркивалось, что у Чакрабарти был опыт работы с Казахстаном: в период руководства ЕБРР он являлся сопредседателем Совета иностранных инвесторов при президенте республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032106-tokaev-prinyal-sera-sumu-chakrabarti/

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