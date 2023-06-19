"Мир эгоистичен, надо надеяться на себя и друзей": Лукашенко встретился с главой МИД Казахстана

Мурат Нуртлеу и Александр Лукашенко. Кадр из видео: t.me/pul_1

Глава МИД РК Мурат Нуртлеу приехал в Беларусь с официальным визитом, где встретился с Александром Лукашенко. Отрывок из их разговора опубликовал официальный Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко поблагодарил Мурата Нуртлеу за визит.

"Я думаю, что это серьезный шаг для укрепления наших отношений. Хотя мы можем констатировать сегодня, что отношения между Беларусью и Казахстаном находятся на очень высоком уровне.

Но, как говорят спортсмены, есть над чем работать", – пошутил он.

Белорусский президент подчеркнул, что отношения между нашими странами это основа и для многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

"Казахстан, Россия и Беларусь – глядя вперед, я вижу такой притягательный центр для других государств.

Недавно я об этом говорил: надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится. К сожалению, мир сегодня эгоистичен, националистичен. Вы это видите лучше, чем я, министры иностранных дел. Поэтому надо, на данный момент по крайней мере, надеяться на себя и на своих друзей", – добавил Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2025471-mir-egoistichen-nado-nadeyatsya-na-sebya-i-druzey-lukashenko-vstretilsya-s-glavoy-mid-kazahstana/