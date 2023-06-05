Операция "Жусан": МИД подтвердил эвакуацию казахстанцев из Сирии

Внедорожник. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства подтвердил информацию об эвакуации казахстанцев из Сирии, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что в Сирии продолжается операция "Жусан".

"Да, подтверждаем. Это было несколько дней назад, их уже привезли в Казахстан. Сейчас с ними работают психологи. Это все операция "Жусан", – подчеркнул он.

Спикер добавил, что Казахстан продолжает эвакуацию граждан с территории Сирии.

Напомним, в середине апреля стало известно, что семилетнюю дочку бывшего казахстанского боевика вернули из Сирии в Казахстан.

Представители КНБ тогда рассказывали, что девочка, Люлю, родилась в разгар войны в Сирии. Ее отцом является гражданин Казахстана, который добровольно вступил в ряды ИГИЛ.

Когда девочке исполнился год, ее мать погибла от взрыва, а отец женился во второй раз и в 2019 году сбежал в Казахстан, оставив маленькую дочку в Сирии.

При этом сам отец девочки, который сейчас находится в исправительном учреждении, рассказал, что они с новой женой, ее родственниками и Люлю пытались все вместе пересечь турецко-сирийскую границу, но им пришлось разделиться, и потому маленькая девочка осталась в Сирии без отца.

Также в феврале 2021 года сообщалось, что из Сирии в Казахстан вернули четырех мужчин, одну женщину и семерых детей, включая двух сирот.

Тогда в МИД РК сообщали, что санкционированная президентом Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции "Жусан", начатой по инициативе Нурсултана Назарбаева, подчеркнули в ведомстве.

При этом в ноябре 2021 года представители КНБ рассказывали и показывали, как проходила спецоперация "Жусан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023465-operatsiya-zhusan-mid-podtverdil-evakuatsiyu-kazahstantsev-iz-sirii/