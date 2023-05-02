Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Оливье Бешт. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства принял министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта.

Приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.

"Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", – заявил глава нашего государства.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

Оливье Бешт поблагодарил президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство", – сказал министр-делегат.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

На официальном сайте Министерства Европы и иностранных дел Франции говорится, что Оливье Бешт родился в 1976 году. Он окончил Национальную школу администрации (ENA).

В июле 2022 он был назначен министром-делегатом по вопросам внешней торговли, экономической привлекательности и французских граждан за рубежом при министре Европы и иностранных дел. Он по-прежнему является муниципальным советником Риксайма и советником Агломерации Мюлуз-Эльзас, осуществляя при этом свои министерские полномочия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019059-tokaev-prinyal-sopredsedatelya-kazahsko-frantsuzskoy-mezhpravitelstvennoy-komissii/