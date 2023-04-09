Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы и Сердару Бердымухамедовым

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Токаев выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, сообщает сайт Акорды.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия.

Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Государственное информационное агентство Туркменистана сообщает, что Огулабат Бердымухамедова скончалась вчера, 8 апреля. Ей было 86 лет.

По данным агентства, Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гекдепинского этрапа.

Огулабат Бердымухамедова. Фото: tdh.gov.tm

"Огулабат эдже сделала очень многое для воспитания своих шестерых детей в духе общечеловеческих идеалов, любви к родной земле, чтобы они стали всесторонне развитыми и уважаемыми людьми.

Велики заслуги Огулабат эдже в обогащении национального достояния в соответствии с духом нынешней эпохи, поддержании преемственности исконных традиций народа, сохранении и передаче последующим поколениям знаний об искусстве рукоделия, в котором она достигла высокого уровня мастерства. Ее жизненный путь – образцовая школа для туркменских женщин", - говорится в сообщении агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016028-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-gurbanguly-i-serdaru-berdymuhamedovym/