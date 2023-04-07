Токаев поздравил ВОЗ с 75-летним юбилеем

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Сегодня, во Всемирный день здоровья, исполняется 75 лет со дня учреждения Всемирной организации здравоохранения. Мы приветствуем неустанные усилия Организации по укреплению здоровья населения мира. Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех", – написал глава государства в Twitter.

Добавим, что, согласно информации на сайте ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения была основана 7 апреля 1948 года.

ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН.

Основные направления деятельности организации: неинфекционные заболевания, инфекционные заболевания, обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры, укрепление здоровья на протяжении всей жизни, системы здравоохранения.

При этом одна из ключевых функций ВОЗ – координирование международной работы по здравоохранению путем расширения сотрудничества и привлечения к работе различных партнерств.

Отмечается, что бюджет организации устанавливается на два года и финансируется через обязательные и добровольные взносы государств-членов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015855-tokaev-pozdravil-voz-s-75-letnim-yubileem/