Токаев принял верительные грамоты у новых послов четырех стран (фото)

Касым-Жомарт Токаев с послами ряда стран. Фото: Акорда

Церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств прошла в Акорде, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.

Церемония вручения верительных грамот. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и заверил их в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.

Церемония вручения верительных грамот. Фото: Акорда

В завершение президент пожелал послам успехов в их предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.

По данным Британской энциклопедии, при назначении главы дипмиссии новый посол отправляется с верительной грамотой, адресованной главой его государства главе принимающей страны, чтобы представить посла в качестве своего представителя.

В большинстве крупных столиц копия верительной грамоты сначала передается в частном порядке министру иностранных дел, после чего новый посол может иметь дело с министерством иностранных дел и начать вызывать своих дипломатических коллег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015735-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-u-poslov-ryada-gosudarstv-foto/