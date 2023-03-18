Алихан Смаилов с главой МИД Великобритании обсудили товарооборот и инвестиции

Алихан Смаилов и Джеймс Клеверли. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Глава британского МИД прибыл в Астану с первым официальным визитом.

В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив 1,8 млрд долларов.

Отмечается, что Соединенное Королевство входит в ТОП-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка 16,5 млрд долларов прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.

"Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Премьер добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 800 млн долларов.

При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству "зеленого" водорода, а в логистической сфере – дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В свою очередь Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.

Джеймс Клеверли. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

"Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", — сказал Джеймс Клеверли.

По итогам встречи в присутствии премьер-министра РК были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013421-alihan-smailov-s-glavoy-mid-velikobritanii-obsudili-tovarooborot-i-investitsii/