Глава МИД Великобритании прилетел в Астану (фото)

Роман Василенко и Джеймс Клеверли. Фото: twitter.com/romanvassilenko

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прилетел в Астану - это его первый визит в Казахстан. Замглавы МИД РК Роман Василенко опубликовал фото встречи в своем Twitter.

По словам Василенко, это первый визит министра иностранных дел Великобритании в РК с 2004 года. Он встретил главу британского МИД в столичном аэропорту.

"Для меня большая честь приветствовать Джеймса Клеверли во время его первого визита в Казахстан", - написал замглавы МИД.

На официальном сайте парламента Великобритании сообщается, что Джеймс Клеверли - член парламента от консерваторов в Брейнтри, является членом парламента с 7 мая 2015 года. В настоящее время он занимает правительственный пост министра иностранных дел.

В должность главы МИД Клеверли вступил 6 сентября 2022 года - при формировании кабинета Лиз Трасс, в октябре 2022 года сохранил пост при формировании нового кабинета министров Риши Сунаком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013413-glava-mid-velikobritanii-priletel-v-astanu-foto/