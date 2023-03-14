Скандал с дочерней компанией "Роскосмоса" в Казахстане прокомментировал глава Минцифры

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Глава Минцифры в кулуарах кабмина объяснил решение об аресте имущества ЦЭНКИ – компании, являющейся дочерней структурой "Роскосмоса", передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин отметил, что решение вынес суд Международного финансового центра "Астана".

"Вопрос не в том, что арестовано – были определенные судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны АО "СП Байтерек", а с другой стороны – ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры – прим. ред.).

У них были судебные определенные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынес. В итоге судебный исполнитель совершает свои действия, которые он обязан предпринимать по закону Казахстана.

Это не касается имущества всего комплекса Байконур и так далее, это касается ЦЭНКИ, его имущества на территории РК", – подчеркнул он.

Отметим, что, по данным с официального сайта компании, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году в соответствии с постановлением правительства РФ, которое касается соглашения Казахстана и России о принципах и условиях использования космодрома "Байконур".

По словам Багдата Мусина, сейчас, чтобы урегулировать ситуацию, проводятся переговоры.

"Это не значит, что принято решение и все. Определенные будут дальше судебные процессы, скорее всего, и я думаю, что судебные органы примут правильное решение. Сейчас, насколько я знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане. Они проводят переговоры с компанией и должны процедуры продолжить на уровне суда МФЦА", – добавил он.

Тем не менее, добавим, что согласно данным с официального сайта суда МФЦА, решение было вынесено еще в ноябре 2022 года.

"Это иск Истцов, вытекающий из Договора в отношении беспилотной космической станции. Сумма иска истцов составляет 13 684 550 338,7 тенге.

Эта сумма состоит из максимума, который допускается по договору в связи с невыполнением ответчиками обязательств по проведению оценки воздействия на окружающую среду", – говорится в заявлении суда.

По решению, ответчиков обязали выплатить указанную сумму.

Как пишет издание The Moscow Times, формальным поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек". Задолженность возникла в результате проведения работ по ОВОС (оценки влияния на окружающую среду) ракеты "Союз-5".

На сайте организации также отмечается, что Суд МФЦА является независимым институтом., который имеет собственные процессуальные нормы, основанные на принципах и нормах английского общего права и передовой международной практике.

Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы Республики Казахстан. Он состоит из двух уровней: Суд первой инстанции, который включает специализированное подразделение, известное как суд мелких тяжб, и Апелляционный суд.

Обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи с деятельностью и операциями, осуществляемыми в рамках МФЦА, и в отношении споров, в которых все стороны в письменной форме соглашаются предоставить юрисдикцию Суду МФЦА.

Он не обладает юрисдикцией в отношении каких-либо споров уголовного или административного характера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2012832-skandal-s-docherney-kompaniey-roskosmosa-v-kazahstane-prokommentiroval-glava-mintsifry/