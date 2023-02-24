Токаев пригласил президента Финляндии посетить Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Вилле Скиннари. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии Вилле Скиннари. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари.

Президент, поприветствовав министра, отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Вилле Скиннари. Фото: Акорда

Как сообщил глава государства, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.

В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Вилле Скиннари. Фото: Акорда

Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.

Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания президенту Финляндии Саули Ниинисте и пригласил его посетить с визитом Казахстан.

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в Финляндии, дипломатические отношения между странами были установлены 13 мая 1992 года.

Обе республики сотрудничают друг с другом в политической, торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

Отмечается, что товарооборот Казахстана с Финляндией за январь-ноябрь 2022 года составил 180,1 млн долларов (экспорт – 43,1 млн долларов, импорт – 137 млн долларов).

При этом, по информации Национального банка РК, валовый приток прямых инвестиций Финляндии в Казахстан c 2005 года составил 403,7 млн долларов. В период с января по сентябрь 2022 года данный показатель составил 12,1 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010745-tokaev-priglasil-prezidenta-finlyandii-posetit-kazahstan/