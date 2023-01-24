Токаев принял верительные грамоты послов нескольких стран (фото)

Касым-Жомарт Токаев и послы. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств. Церемония состоялась сегодня в Астане, сообщается на официальном сайте Акорды.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами четырех государств.

Верительные грамоты вручили:

посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано;

посол Грузии Николоз Лалиашвили;

посол Республики Союз Мьянма Лвин У;

посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис.

Касым-Жомарт Токаев и послы на церемонии. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

Президент и посол Швеции. Фото: Akorda.kz

Президент и посол Грузии. Фото: Akorda.kz

Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.

Президент и посол Мьянмы. Фото: Akorda.kz

Президент и посол Кипра. Фото: Akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006594-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-poslov-neskolkih-stran/