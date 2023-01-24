Политика и экономика
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Токаев принял верительные грамоты послов нескольких стран (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и послы
Касым-Жомарт Токаев и послы. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств. Церемония состоялась сегодня в Астане, сообщается на официальном сайте Акорды.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами четырех государств.

Верительные грамоты вручили:

  • посол Королевства Швеция Ева Ульрика Пулано;
  • посол Грузии Николоз Лалиашвили;
  • посол Республики Союз Мьянма Лвин У;
  • посол Республики Кипр Кипрос Йоргаллис.
Касым-Жомарт Токаев на церемонии
Касым-Жомарт Токаев и послы на церемонии. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в нашей стране и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Президент подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений.

Касым-Жомарт Токаев и Ева Ульрика Пулано
Президент и посол Швеции. Фото: Akorda.kz

Президент и посол Грузии Николоз Лалиашвили
Президент и посол Грузии. Фото: Akorda.kz

Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородной миссии в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев и посол Мьянмы Лвин У
Президент и посол Мьянмы. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и посол Кипра Кипрос Йоргаллис
Президент и посол Кипра. Фото: Akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006594-tokaev-prinyal-veritelnye-gramoty-poslov-neskolkih-stran/

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