Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем временно закроют

Пункт пропуска "Нур Жолы". Фото: instagram.com/shekaraknbkz

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на несколько дней, передает Комитет государственных доходов МФ РК в своем официальном Telegram-канале.

"В связи с празднованием Весны в КНР с 21 по 23 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

В КГД отметили, что железнодорожные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу также попросили заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Ранее мы писали, что китайская сторона с 10 января снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

Китай намерен принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006085-avtomobilnye-punkty-propuska-na-granitse-kazahstana-s-kitaem-vremenno-zakroyut/