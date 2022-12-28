Ратифицировано соглашение между Казахстаном и ОАЭ о взаимной защите инвестиций

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Главой государства ратифицировал соглашения между правительством Казахстана и правительством ОАЭ о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций".

Ранее в сентябре премьер-министр Казахстана посетил с официальным визитом ОАЭ, где представил ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 млрд долларов.

Алихан Смаилов отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43% и достиг 250 млн долларов. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

"Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам", – отмечал тогда Смаилов.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003462-tokaev-ratifitsiroval-soglasheniya-mezhdu-kazahstanom-i-oae/