Президент Кыргызстана поздравил казахстанцев с праздником

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, выразив искренние пожелания мира и процветания.

Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.

Ранее казахстанцев поздравил и сам Токаев.

"Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг", – говорится в обращении главы государства к гражданам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001847-prezident-kyrgyzstana-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom/