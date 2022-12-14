Токаев встретился с главой швейцарской компании Stadler Rail AG

Касым-Жомарт Токаев и Петер Шпулер. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, сообщает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.

Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35 % к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодежи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.

Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.

Как сообщается на официальном сайте Stadler, компания уже более 80 лет занимается производством подвижного состава. Компания имеет производственные подразделения, заводы и представительства в Швейцарии, Германии, Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Беларуси и США, Алжире, Дании, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, России, Швеции и Великобритании.

"Репутация компании Stadler сформировалась в результате приверженности традиционным швейцарским ценностям, теперь репутация работает на продвижение продукции во всем мире", - говорится на сайте компании.

На сайте Международной ассоциации "Метро" уточняется, что Stadler является мировым лидером в производстве пассажирского железнодорожного транспорта и в производстве подвижного состава для зубчатых железных дорог.

Продукция Stadler отличается высокой производительностью, низкой стоимостью жизненного цикла, повышенным уровнем безопасности и эксплуатационной надежности. В основе конструкции подвижного состава лежит принцип модульного построения, что позволяет предлагать системные решения, оптимально адаптированные к существующей инфраструктуре.

Компания производит трамваи, трамвай-поезда, поезда для метрополитена, пригородные и городские электрички, поезда дальнего следования и высокоскоростные поезда со скоростью 250 км/ч.

Головной офис компании Stadler находится в Бусcнанге, городе на востоке Швейцарии. Основатель компании Эрнст Штадлер в 1962 году построил здесь первый цех. Одна стена этого строения до сих пор является несущей для монтажной установки.

Когда в 1989 году компания Stadler перешла к Петеру Шпулеру, в ней работало 18 сотрудников. Сегодня в Stadler занято около 14 000 сотрудников.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Петера Шпулера. Фото: akorda.kz

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев провел встречу с одним из богатейших людей планеты - индийским миллиардером Гаутамом Адани.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001489-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-shveytsarskoy-kompanii-stadler-rail-ag/