Возможность блокировки российских СМИ в Казахстане прокомментировали в МИОР

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о возможности блокировки российских СМИ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможна блокировка российских СМИ в Казахстане.

"Блокировать мы можем только по решению суда. Если будет иск от граждан, который рассмотрит суд, мы будем ограничивать эти СМИ", – отметил Дархан Кыдырали.

В целом, по его словам, самое главное, чтобы казахстанцы получали правильную информацию.

"Мы сейчас этот вопрос рассматриваем. Но мы, как министерство, сами не можем блокировать", – заявил он.

Добавим, что согласно Закону РК "О СМИ", средством массовой информации является периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.

Приостановление либо прекращение выпуска или распространения СМИ, поставленного на учет в уполномоченном органе, возможно по решению собственника или суда.

Основаниями для приостановления выпуска СМИ либо распространения продукции СМИ в установленном законами РК порядке являются:

пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения;

пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также демонстрация киновидеопродукции порнографического и специального сексуально-эротического характера;

использование СМИ в целях нарушения условий проведения предвыборной агитации, осуществления иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах;

проведения агитации в период ее запрещения;

принуждения к участию или отказу от участия в забастовке;

нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, об авторском праве и смежных правах в Интернете;

нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона (нарушение правил переучета СМИ).

Основаниями для прекращения выпуска СМИ либо распространения продукции СМИ являются: пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны;

пропаганда экстремизма или терроризма;

публикация материалов и распространение информации, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды;

неустранение причин приостановления выпуска СМИ либо распространения продукции СМИ в установленный срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000516-vozmozhnost-blokirovki-rossiyskih-smi-v-kazahstane-prokommentirovali-v-mior/