Россия просит снизить тариф на перевозку зерна. Казахстан проведет переговоры

Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт правительства РК

Министра торговли и интеграции Казахстана попросили прокомментировать предложение российского РЖД снизить тариф на перевозку зерна. Серик Жумангарин сообщил, что Россия попросила провести переговоры – они пройдут 28 ноября в рамках форума в Оренбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас партнерские отношения, мы друг у друга ничего не требуем. 28 ноября будет большой форум в Оренбурге, межрегиональный, который будут вести два президента.

Российская сторона попросила о переговорах – будут торговые переговоры. Там будет мой визави (буквально – тот, кто напротив, в переносном значении – собеседник, оппонент – прим. ред.) – господин Оверчук (зампредседателя правительства РФ – прим. ред.), с нашей стороны будет большая делегация.

Я беру с собой бизнесменов, которые заинтересованы в том, чтобы проходить транзитом через Россию. Российская сторона наверняка тоже своих бизнесменов возьмет, и будем разговаривать", – заявил министр Серик Жумангарин.

Он добавил, что касательно предложения РЖД о снижении тарифа на перевозку зерна через нашу страну, Казахстан будет исходить из собственной выгоды.

"Необходимо баланс интересов находить. Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать.

Это должна и наша железная дорога сказать, потому что железная дорога – тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает. За счет этого содержатся наши внутренние перевозки, в том числе пассажирские перевозки.

Но вопрос так не стоит, что мы говорим – мы вам снижаем, и все. Кстати, тариф не менялся долгие годы", – добавил Жумангарин.

ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) – это российский холдинг, который является крупнейшим перевозчиком российской сети железных дорог.

Добавим, что 28 ноября в Оренбурге пройдет Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Оренбургской области.

"Оренбургский форум имеет особое значение, потому что здесь пройдут очные встречи руководителей акиматов, губернаторов приграничных территорий и бизнеса. В сегодняшних условиях возникают новые форматы межрегионального взаимодействия, в том числе промышленная кооперация.

На территории Казахстана работает 11 тысяч компаний с участием российского капитала. По итогам 2021 года товарооборот с Россией составил 24 млрд долларов. На август 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией составлял около 16 млрд долларов.

(...) Уверен, форум послужит отправной точкой для нового этапа взаимоотношений между Казахстаном и Россией и конкретно Оренбургской областью", – отметил посол РК в РФ Ермек Кошербаев.

Отмечается, что российско-казахстанский Форум проходит с 2003 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998421-rossiya-prosit-snizit-tarif-na-perevozku-zerna-kazahstan-provedet-peregovory/