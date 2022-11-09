Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Самарканд (Узбекистан) для участия в саммите Организации тюркских государств, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

Визит, как сообщается, состоится 10-11 ноября.

В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ.

Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита.

Напомним, глава государства и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце октября провели встречу в Астане после саммита "Центральная Азия - ЕС". Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекистанского стратегического партнерства.

На саммите, к слову, также присутствовали глава Евросовета Шарль Мишель, лидер Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996358-tokaev-posetit-samarkand-dlya-uchastiya-v-sammite-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv/