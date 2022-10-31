Токаев назначил новых послов: Атамкулов стал послом Казахстана в Узбекистане

Бейбут Атамкулов. Фото: primeminister.kz

Сегодня, 31 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в нескольких государствах. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указами главы государства:

Атамкулов Бейбут Бакирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Бейбут Атамкулов родился в Алматинской области в 1964 году.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности "инженер-металлург", а в 2000 году – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "экономист".

В разные годы занимал должности министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК и министра иностранных дел РК. С 2019 по 2021 годы являлся министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Также ранее был послом РК в Малайзии, Индонезии, Брунее, Филиппинах по совместительству, генеральным консулом РК во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), советником-посланником посольства РК в Иране, советником, советником-посланником посольства РК в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1995075-tokaev-naznachil-poslov-v-uzbekistane-bosnii-i-gertsegovine-a-takzhe-v-chernogorii/