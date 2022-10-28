Токаев встретился с главами правительств стран СНГ (фото)

Касым-Жомарт Токаев с членами Совета глав правительств СНГ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Во встрече приняли участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов, председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с членами Совета глав правительств СНГ. Фото: Акорда

Поприветствовав руководителей делегаций, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.

"Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", – сказал глава государства.

Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.

"Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются", – отметил президент.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с членами Совета глав правительств СНГ. Фото: Акорда

Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

"Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению "Север–Юг" с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", – подчеркнул президент.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

Также существует Международная ассоциация "ТМТМ", которая призвана координировать взаимодействие всех участников процесса перевозок грузов по маршруту из Азии в Европу и в обратном направлении, обеспечивая необходимую информационную поддержку.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с членами Совета глав правительств СНГ. Фото: Акорда

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед содружеством задач.

14 октября в Астане состоялись заседания Совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах. Совет является высшим органом Содружества Независимых Государств, в который входят все первые лица стран-участниц.

Вторым по важности органом является Совет глав правительств СНГ. Он координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Напомним, что само Содружество Независимых Государств было создано в декабре 1991 года.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с членами Совета глав правительств СНГ. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994726-tokaev-vstretilsya-s-glavami-pravitelstv-stran-sng/