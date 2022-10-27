Казахстан и страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

На заседании совета глав государств СНГ в Астане было подписано соглашение, в рамках которого страны договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров, сообщает официальный сайт Антикоррупционной службы.

Вчера, 26 октября, в формате видеоконференции состоялось VII заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции, в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Отмечается, что в течение года компетентные органы этих стран проводили работу по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Сам проект соглашения был разработан еще в 2008 году, но консенсус и взаимоприемлемая редакция по нему были достигнуты лишь в 2022 году.

В итоге 14 октября на заседании совета глав государств СНГ в Астане президенты подписали соглашение.

Как объяснили в Антикоре, в рамках соглашения страны СНГ договорились:

оказывать содействие по уголовным делам о коррупции;

проводить скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

сотрудничать в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

создавать и использовать информационные системы в сфере противодействия коррупции;

разрабатывать стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

обмениваться результатами антикоррупционного мониторинга;

повышать квалификацию кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994497-kazahstan-i-strany-sng-dogovorilis-vydavat-drug-drugu-beglyh-korruptsionerov/