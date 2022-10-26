Глава Евросовета Шарль Мишель посетит Казахстан

Шарль Мишель. Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / Getty Images

Завтра, 27 октября, в Казахстан с официальным визитом прибудет президент Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"27 октября 2022 года Казахстан с официальным визитом посетит президент Европейского Совета Шарль Мишель", – говорится в сообщении.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета.

Ранее Мишель сообщал, что посетит Астану по приглашению президента Казахстана.

Также напомним, что в сентябре на полях глобального саммита по продовольственной безопасности Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994375-glava-evrosoveta-sharl-mishel-posetit-kazahstan/