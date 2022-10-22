Токаев поздравил Путина с 30-летием дипотношений Казахстана и России

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

"За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях. Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря Вашему огромному личному вкладу как Главы российского государства.

Россия – надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", – говорится в поздравлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993967-tokaev-pozdravil-putina-s-30-letiem-dipotnosheniy-kazahstana-i-rossii/