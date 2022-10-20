Тлеуберди: 30% госграницы Казахстана с Россией не прошли демаркацию

Граница. Иллюстративное Фото: primeminister.kz

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах сената рассказал, сколько времени потребуется для завершения процедуры демаркации госграницы с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИД отметил, что граница между Казахстаном и Россией имеет протяженность более 7,5 тысячи километров. 70% из них, по его словам, прошли демаркацию.

"Оставшиеся 30% расположены в горном районе. Это займет еще 2-3 года. Конечно, процесс размежевания (разграничения - прим. ред.) окончен с обеих сторон. Мы точно знаем, где пройдет граница. Остается только процесс укрепления", — заявил Тлеуберди.

По его словам, сейчас ведутся также работы по решению с Россией пограничного вопроса на Каспии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993579-tleuberdi-30-gosgranitsy-kazahstana-s-rossiey-ne-proshli-demarkatsiyu/