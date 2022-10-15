Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции

Скорая помощь на месте ЧП. Фото: Yasin Akgul/AFP via Getty Images

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с аварией на угольной шахте в провинции Бартын, где погибли 28 человек, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын.

"В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, ЧП произошло минувшей ночью в районе Амасра на глубине 300 метров. В результате взрыва в угольной шахте погибли не менее 25 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992880-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-prezidentu-turtsii/