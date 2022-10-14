Токаев поприветствовал участников заседания совета глав государств СНГ

Заседание совета глав государств СНГ. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал гостей заседания совета глав государств СНГ. Вступительное слово главы государства опубликовано в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Уважаемые главы государств!

Сердечно приветствую вас на гостеприимной казахстанской земле.

Прежде всего, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств объявляется открытым.

Уважаемые коллеги!

Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", — сказал Токаев.

Напомним, накануне в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992723-tokaev-poprivetstvoval-uchastnikov-zasedaniya-soveta-glav-gosudarstv-sng/