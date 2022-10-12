Токаев принял делегацию из Сингапура

Касым-Жомарт Токаев и премьер Сингапура Мохамад Малики бин Осман. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с делегацией из Сингапура. В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, передает официальный сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом.

Президент отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесет значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

Глава нашего государства сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнером Казахстана в АСЕАН.

В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В свою очередь Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение главе Казахстана от президента Халимы Якоб посетить с государственным визитом Сингапур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992333-tokaev-prinyal-delegatsiyu-iz-singapura/