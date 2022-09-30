"Внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране": Эрдоган о реформах в Казахстане

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Спикер мажилиса РК Ерлан Кошанов принял участие в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в Турции. Также в рамках своего визита он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на официальном сайте парламента РК.

Трецкий лидер высоко оценил роль Казахстана для Организации Тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.

"Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране.

В целом, двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству", — подчеркнул Эрдоган.

В ходе той же встречи стало известно, что в октябре текущего года Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990379-vnimatelno-nablyudayu-za-sobytiyami-v-vashey-strane-erdogan-o-reformah-v-kazahstane/