Казахстан планирует запустить ежедневные авиарейсы в Великобританию

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Представители Казахстана и Великобритании обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации и возможное увеличение числа пассажирских авиарейсов – есть планы довести их частоту до ежедневных, сообщается официальном Telegram-канале КГА.

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев встретился с послом Великобритании в Казахстане госпожой Кэти Лич.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами, а также увеличения количества регулярных рейсов.

"Глава комитета рассказал о текущем состоянии гражданской авиации и о планах ее дальнейшего развития. Кроме того, госпожа Кэти Лич выразила просьбу о поддержке проекта "Международная авиационная коалиция за климатические амбиции". Следует отметить, что инициатором данного проекта является Великобритания", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь казахстанская сторона заверила, что тоже заинтересована в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и готова рассмотреть вопрос с учетом позиций всех заинтересованных сторон и национальных интересов.

"Вместе с тем, стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая состоится с 27 сентября по 7 октября 2022 года. Также отмечены планы выполнения полетов между странами и увеличение количества регулярных рейсов до ежедневных, начиная с осенне-зимней навигации", – добавили представители КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1989804-kazahstan-planiruet-zapustit-ezhednevnye-aviareysy-v-velikobritaniyu/