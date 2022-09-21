Опубликовано видео рабочего визита Токаева в Нью-Йорк

Касым-Жомарт Токаев в ООН. Фото: Акорда

Видео рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1".

19 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

Также президент встретился с главами глобальных финансовых институтов и руководством крупных компаний США.

Вчера Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Казахстана предложил создать региональный центр ООН в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988968-opublikovano-video-rabochego-vizita-tokaeva-v-nyu-york/