В МИД прокомментировали слухи о "выходе Казахстана из ОДКБ"

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

В соцсетях и мессенджерах казахстанцы стали пересылать сообщение о том, что в начале 2023 года Казахстан якобы планирует приостановить свое членство в ОДКБ. Авторы рассылки утверждают, что сообщить об этом официально планируют уже первого января. Фактчекеры портала StopFake.kz заявляют, что это фейк.

Данную рассылку прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана", - сообщили в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере.

"Сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - заключили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988034-v-mid-prokommentirovali-sluhi-o-vyhode-kazahstana-iz-odkb/