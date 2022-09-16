"Исторический момент": сближение Азербайджана и Казахстана – это беспроигрышный ход, считают ученые

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Казахстан и Азербайджан имеют уникальные возможности для активизации двусторонней торговли и оживления товарооборота через Международный транспортный коридор. Особенно в условиях нынешней геополитической ситуации. К такому выводу пришли ученые из Института развития и дипломатии Университета ADA (Азербайджан), передает корреспондент NUR.KZ.

Ученые института опубликовали аналитическую записку "Исторический момент для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном", где проанализировали перспективы и выгоды, которые могут извлечь страны из двусторонней торговли и совместных проектов.

"Углубление двусторонних связей послужит интересам безопасности обеих стран и поможет укрепить их независимость, суверенитет и территориальную целостность", — отмечается в аналитической записке.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: Акорда

Сотрудники Института развития и дипломатии отмечают, что в контексте последних геополитических событий и быстро меняющейся ситуации в соседних странах, сближение Азербайджана и Казахстана — это "беспроигрышный ход".

"И Азербайджан, и Казахстан имеют уникальные возможности для развития двусторонней торговли и оживления товарооборота через Международный транспортный коридор.

Для того чтобы увеличить пропускную способность Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута и в полной мере воспользоваться преимуществами его потенциала, необходимо расширение сотрудничества и более высокая степень гармонизации политики", — говорится в исследовании.

В качестве рекомендаций для реализации полного потенциала сотрудничества Казахстана и Азербайджана в Институте развития и дипломатии выдвинули следующие предложения:

принять меры (технические и юридические) по упорядочиванию и либерализации торговли, логистики и других транспортных процедур для укрепления значимости Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута;

наладить более тесное сотрудничество с Турцией, Грузией и другими заинтересованными сторонами для расширения пропускной способности ТМТМ;

продолжить диалог на институциональном уровне;

разработать несколько платформ для дальнейших дискуссий с привлечением Турции, Грузии, ЕС и других заинтересованных сторон;

расширить использование технических возможностей порта Алят (и прилегающей к ней свободной зоне), а также инфраструктурного потенциала автодороги и железной дороги Зангезурского коридора и полностью присоединить их к ТМТМ.

Напомним, в конце августа президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, во время которого прошло обсуждение ключевых вопросов казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987998-istoricheskiy-moment-sblizhenie-azerbaydzhana-i-kazahstana-eto-besproigryshnyy-hod-schitayut-uchenye/