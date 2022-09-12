Объем контрафактных товаров в ЕАЭС резко увеличился, заявил Сагинтаев

Бакытжан Сагинтаев. Фото: СЦК РК

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев заявил, что объем выявленного за прошлый год в ЕАЭС контрафакта увеличился – причиной могло стать снятие ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

В ходе заседания консультативного комитета по интеллектуальной собственности Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что 91,5% нарушений в сфере интеллектуальной собственности в ЕАЭС приходится на долю нарушений в области незаконного использования товарных знаков.

Эти данные были представлены в ежегодном отчете ЕЭК о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС за 2021 год.

"Объем выявленных контрафактных товаров в ЕАЭС в 2021 году увеличился на 33% и составил около 18,2 млн единиц. Вместе с тем наметившаяся тенденция 2020 года по снижению уровня контрафакта в целом по ЕАЭС перешла к увеличению в 2021 году ввиду поэтапного снятия ограничений, вызванных пандемией", – отметил Сагинтаев.

Также участники заседания консультативного комитета обсудили возможности применения механизма принудительного лицензирования.

"Особенно актуальным данный механизм становится в условиях необходимости обеспечения населения наших стран лекарственными препаратами, в частности на фоне пандемии COVID-19", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, были рассмотрены вопросы реализации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС от 3 февраля 2020 года и поисковых сервисов, позволяющих осуществлять в режиме онлайн поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в ЕАЭС.

"Ввиду наличия различных подходов к учету результатов принимаемых мер по выявлению контрафактной продукции в государствах ЕАЭС участники заседания также обсудили целесообразность подготовки соответствующей методики", – говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

Отмечается, что консультативный комитет по интеллектуальной собственности был создан 25 сентября 2012 года. В его состав вошли руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС.

Комитет занимается подготовкой рекомендаций для ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности, проведением консультаций, подготовкой предложений по взаимодействию уполномоченных органов государств ЕАЭС и другими вопросами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987334-obem-kontrafaktnyh-tovarov-v-eaes-rezko-uvelichilsya-zayavil-sagintaev/