Зачем американский Boeing ВВС США прилетал в Нур-Султан, рассказали в МИД

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На брифинге в казахстанском МИД рассказали, зачем транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США прибыл сегодня в аэропорт Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, американский транспортно-военный самолет прилетел по договоренности казахстанской и американской сторон.

"Он доставил дипломатический груз в американское посольство. Есть такая практика, все самолеты, которые развозят дипломатическую почту, принадлежат ВВС США, поэтому они (самолеты - прим. ред.) военные.

У многих людей возникает вопрос, почему он военный. До этого самолет развозил почту по регионам, по некоторым странам. Буквально полтора часа простоял самолет (в аэропорту Нур-Султана - прим. ред.), выгрузили почту и улетели", - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986261-zachem-amerikanskiy-boeing-vvs-ssha-priletal-v-nur-sultan-rasskazali-v-mid/