Мишустин: Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин. Фото: primeminister.kz

В Чолпон-Ате (Кыргызстан), где сейчас проходит заседание Евразийского межправительственного совета, встретились премьер-министры Казахстана и России – Алихан Смаилов и Михаил Мишустин. Как состоялась эта встреча, рассказал официальный ресурс казахстанского правительства.

В ходе встречи Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, подкрепленный интенсивностью встреч на самом высоком уровне.

"Считаю, что нам следует продолжать последовательную совместную работу с учетом взаимных интересов", – сказал премьер-министр.

Встреча Алихана Смаилова и Михаила Мишустина. Фото: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул, что за прошедшие 30 лет между государствами налажен доверительный и конструктивный диалог. Динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов.

"Россия – наш основной торгово-экономический партнер. Мы имеем рост взаимного товарооборота на треть по итогам 2021 года и достижение рекордного показателя в 24,2 млрд долларов. Первое полугодие 2022 года также отметилось ростом торговли на 5%. По итогам года мы рассчитываем на сохранение и развитие позитивного тренда", – отметил Алихан Смаилов.

При этом премьер-министр добавил, что торгово-экономическая повестка в нынешних реалиях дополняется новыми пунктами, требующими оперативных, взвешенных и взаимоприемлемых решений.

Встреча Алихана Смаилова и Михаила Мишустина. Фото: primeminister.kz

"Нам следует продолжать последовательную совместную работу в прагматичном и доверительном русле", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что Россия дорожит добрососедскими отношениями и дружбой с Казахстаном.

"Мы видим хорошие перспективы для реализации совместных программ по импортозамещению. Есть условия для запуска новых стратегических проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, машиностроение, транспортная инфраструктура, мирный атом, цифровизация. Эти темы находятся на постоянной повестке нашего дня", – сказал Михаил Мишустин.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поставок необходимой для промышленной кооперации продукции, транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

Кроме того, были рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984853-mishustin-rossiya-dorozhit-dobrososedskimi-otnosheniyami-i-druzhboy-s-kazahstanom/