Токаев выразил соболезнования Эрдогану из-за крупных ДТП в Турции

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крупными дорожно-транспортными происшествиями в провинциях Мардин и Газиантеп, приведшими к многочисленным жертвам и пострадавшим.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также братскому турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в тексте телеграммы.

В субботу, 20 августа, в Турции произошли две крупные аварии, в результате которых погибло более 30 человек.

Близ города Газиантеп произошло ДТП с участием автобуса, машины скорой помощи, пожарного транспорта и автомобиля с журналистами. Позже в провинции Мардин грузовик въехал в толпу людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984240-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-erdoganu-iz-za-krupnyh-dtp-v-turtsii/