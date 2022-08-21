Грузовик протаранил толпу и автобус упал в кювет: 35 человек погибли за день в двух ДТП в Турции (видео)

Фото с места ЧП. Источник: Twitter / @lbayraktarresmi

В Турции за день произошли две крупные аварии, в результате которых погибли более 30 человек. Близ города Газиантеп произошла авария с участием автобуса, машины скорой помощи, пожарного транспорта и автомобиля с журналистами. Позже в провинции Мардин грузовик въехал в толпу людей.

Первое крупное ДТП произошло в субботу на автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп на юге Турции. Как сообщает телеканал TRT Haber, по предварительным данным, автобус врезался в припаркованную машину скорой помощи, пожарную машину и автомобиль информационного агентства Ihlas. Они находились на месте произошедшего ранее ДТП.

В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. Жертвами аварии стали 16 человек, еще 22 пострадали.

Сообщается, что среди погибших есть пожарные, медработники и журналисты.

В тот же день в провинции Мардин на юго-востоке Турции произошло еще одно ДТП, которое унесло жизни 19 человек. Как сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter, в районе Дерик грузовик въехал в толпу людей. Причиной аварии стал отказ тормозов.

"В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу", — написал министр.

По последним данным, в результате этого ДТП погибли 19 человек.

"К сожалению, количество людей, погибших в аварии, произошедшей с въездом грузовика в толпу в Дерике, увеличилось до 19 человек. Пострадавших 26 человек, из них 6 в тяжелом состоянии", — написал глава Минздрава Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984115-gruzovik-protaranil-tolpu-i-avtobus-upal-v-kyuvet-35-chelovek-pogibli-za-den-v-dvuh-dtp-v-turtsii-video/