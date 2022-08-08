Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы во Вьетнам

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Власти Казахстана и Вьетнама совместно работают над возобновлением регулярного авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Как рассказали в комитете, работа ведется совместно с авиационными властями Вьетнама.

Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать регулярно летать по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой 2-3 раза в неделю.

Начать полеты планируется примерно в конце сентября текущего года, пассажиры будут летать на воздушных судах марки Airbus А330.

"Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – отметили в КГА.

Для справки в ведомстве указали, что Vietjet Air – это низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама, который работает с 2007 года.

Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам.

В парке авиакомпании имеется 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo и А330.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982231-kazahstan-vozobnovlyaet-regulyarnye-aviareysy-vo-vetnam/