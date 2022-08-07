Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации госграницы

Иллюстративное фото: официальный сайт МИД РК

В Алматы состоялось очередное заседание совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Об итогах заседания сообщается на официальном сайте МИД РК.

В заседании также приняли участие члены правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана.

"В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - сообщили в министерстве.

Следующая встреча, согласно данным ведомства, пройдет в Узбекистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982079-kazahstan-i-uzbekistan-soglasovali-proekt-dogovora-o-demarkatsii-gosgranitsy/