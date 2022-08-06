На посольство Азербайджана напали в Лондоне: МИД Казахстана сделал заявление

Министерство иностранных дел РК. Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана осудило нападение экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне. Заявление МИД РК опубликовано на официальном сайте ведомства.

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением касательно инцидента с нападением экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне.

"В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала.

Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - говорится в заявлении МИД Казахстана.

Как ранее сообщало агентство Report, ссылаясь на пресс-службу МИД Азербайджана, 4 августа посольство республики в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы.

"Войдя в здание посольства, члены группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали", - говорилось в сообщении азербайджанского МИДа.

О пострадавших не сообщалось.

По итогу в Лондоне были задержаны 8 человек. В настоящее время проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982026-napadenie-na-posolstvo-azerbaydzhana-proizoshlo-v-londone-mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie/