Глава ВОЗ приехал в Алматы и встретился с акимом и Ажар Гиният (фото)

Ерболат Досаев, Ажар Гиният и Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Официальный сайт Минздрава РК

В южной столице сегодня состоялась встреча министра здравоохранения Ажар Гиният и акима Алматы Ерболата Досаева с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития дальнейшего сотрудничества в части укрепления службы первичной медико-санитарной службы.

Глава Минздрава в ходе встречи еще раз высоко отметила роль ВОЗ как стратегического партнера Казахстана в в области здравоохранения.

"Наше сотрудничество продолжается уже 30 лет, и в последние годы стало еще более активным.

В результате совместных действий Казахстана и ВОЗ по продвижению первичной медико-санитарной помощи, за последние 5 лет был разработан и принят ряд важнейших документов: Декларация Астаны по ПМСП 2018 года, Операционный механизм ПМСП 2020 года с инструментами укрепления ПМСП и Рамочная основа оценки эффективности ПМСП.

Также на международном уровне проведен ряд мероприятий для стран в поддержку развития системы ПМСП", - сказала министр.

Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Официальный сайт Минздрава РК

Она подчеркнула, что Казахстан продолжает вести целенаправленную и последовательную политику по достижению целей устойчивого развития и информировала о достижениях нацпроекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", реализуемого с 2021 года.

"Необходимо отметить, что ключевые направления национального проекта согласуются с приоритетами основных стратегических документов ВОЗ на глобальном и региональном уровнях", - подчеркнула Ажар Гиният.

Ажар Гиният. Фото: Официальный сайт Минздрава РК

В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что устойчивый рост города Алматы и всей страны невозможен без развитой системы здравоохранения, особенно первичной медико-санитарной помощи.

"В начале сентября будет объявлено о разработке плана по Алматы до 2025 года, где будут прописаны среднесрочные цели, город станет лучшей платформой для реализации передовых практик", - указал он.

"ВОЗ сконцентрирован на центре первичной медико-санитарной службы, который даст миру много возможностей, в 2023 году в Нью Йорке пройдут встречи высокого уровня по всеобщему охвату медицинским страхованием.

Мы хотели, чтобы Казахстан работал с нами, чтобы играть ведущую роль по аспектам ПМСП", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981606-glava-voz-priehal-v-almaty-i-vstretilsya-s-akimom-i-glavoy-minzdrava-foto/