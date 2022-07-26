"Узкие" места Транскаспийского транспортного маршрута обсудили в Нур-Султане

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание на тему развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Отмечается, что в ходе совещания обсуждались вопросы реализации на маршруте крупных инфраструктурных проектов, включая строительство вторых железнодорожных путей на участке "Достык – Мойынты", контейнерного хаба в порту Актау, обводной железнодорожной линии станции Алматы.

Также была затронута тема взаимодействия с другими участниками ТМТМ для "синхронного устранения "узких" мест и повышения конкурентоспособности маршрута".

Совещание по вопросам развития Транскаспийского транспортного маршрута. Фото: primeminister.kz

Напомним, на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана участвовать в строительстве железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар".

Глава государства подчеркнул, что наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980299-uzkie-mesta-transkaspiyskogo-transportnogo-marshruta-obsudili-v-nur-sultane/