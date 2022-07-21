Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги в Центральной Азии, заявил Токаев

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Глава Казахстана на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил о готовности нашей страны участвовать в строительстве железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК "Борт№1".

Касым-Жомарт Токаев заявил, что уникальное географическое положение Центральной Азии нужно использовать для развития трансконтинентальной торговли.

"В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

С 2017 перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар".

В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав", – заявил Токаев.

Страны Центральной Азии он призвал активнее использовать ЖД-путь "Казахстан – Туркменистан – Иран" – кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.

При этом выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык.

"В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии "Дарбаза – Мактарал" позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги "Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана". С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги "Жанаозен – граница Туркменистана", – заявил Токаев.

Напомним, в ходе своего выступления на консультативной встрече Токаев назвал главную миссию Центральной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979522-kazahstan-gotov-uchastvovat-v-stroitelstve-zheleznoy-dorogi-v-tsentralnoy-azii-zayavil-tokaev/