Токаев пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий
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Глава государства встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.
Глава государства, с удовлетворением отметив развитие взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках Организации.
Президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979950-tokaev-priglasil-hisseyna-brahima-tahu-prinyat-uchastie-v-vii-sezde-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy/