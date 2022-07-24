Токаев пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий

Касым-Жомарт Токаев и Хиссейн Брахим Таха. Фото: akorda.kz

Глава государства встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.

Глава государства, с удовлетворением отметив развитие взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках Организации.

Президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979950-tokaev-priglasil-hisseyna-brahima-tahu-prinyat-uchastie-v-vii-sezde-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy/