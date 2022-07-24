Токаев встретился с управляющим Государственного инвестфонда Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев и Ясир Аль-Румайян. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Главе государства была представлена информация о деятельности Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики.

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО «Самрук-Казына», а также АО «НУХ «Байтерек» для реализации проектов, представляющих общий интерес.

Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимической промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979945-tokaev-vstretilsya-s-upravlyayuschim-gosudarstvennogo-investfonda-saudovskoy-aravii/