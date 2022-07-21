Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате (фото)

Касым-Жомарт Токаев в доме-музее Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

"В доме-музее президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году.

В этом доме выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его.

В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова.

В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги.

Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны.

Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12000 книг.

В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979576-tokaev-posetil-dom-muzey-muhtara-auezova-v-cholpon-ate-foto/